Baden-Baden hatte einen "Walk of Sports" ins Leben gerufen – 80 auf den Gehweg aufgeklebte Sterne mit den Namen aller "Sportler des Jahres". Doch nur wenige Tage nach der Veranstaltung waren die Sterne wieder weg.

Am vergangenen Wochenende waren die berühmtesten Sportler Deutschlands zu Gast in Baden-Baden. Bei der ZDF-Gala im Kurhaus wurden die "Sportler des Jahres" genannt. Es siegten: Angelique Kerber, Patrick Lange und die Eishockey Nationalmannschaft. Die Gala gibt es seit 1947 und sie ist seit 50 Jahren in Baden-Baden beheimatet.

Mit viel Aufwand wurden am Freitag vor der Preisverleihung die Folien-Sterne im Rahmen einer großen Pressekonferenz mit einem Gasbrenner auf den Asphalt gebrannt. Das sollte für längere Zeit halten, so die Initiatorin Nora Waggershauser von der Baden-Baden Kur- und Tourismus-GmbH. Doch nicht einmal die Sportler selbst konnten den "Walk of Sports" noch erleben. Zu Veranstaltungsbeginn der Gala "Sportler des Jahres" am Sonntag waren die Sterne nicht mehr so recht vorzeigbar.

Gut gemeinte Aktion, nicht gut durchdacht

Die Sterne hielten nur für etwa 24 Stunden. Sie wurden vom Publikum des nahen Weihnachtsmarktes abgelatscht, waren danach kaum noch lesbar und teilweise abgelöst. Am Dienstag wurden sie dann still und leise von der Stadt komplett entfernt.

Was das Stern-Fiasko gekostet hat, ist nicht bekannt. Nun ist jedoch erwiesen: Sterne können tatsächlich manchmal ziemlich schnell verglühen.