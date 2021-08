per Mail teilen

Die Pforzheimer Polizei hat den Verdacht, dass mittlerweile Müll im Wald sogar gewerblich entsorgt wird. Offenbar gibt es Hinweise auf unbekannte Täter, die im Raum Pforzheim kostengünstig Bauschuttentsorgung anbieten und anschließend den Müll einfach in den Wald kippen. In den Wäldern rund um Pforzheim wird der illegale Müll immer mehr zum Problem, melden Polizei und Forstbehörden. Neu ist, dass halbseidene Anbieter damit jetzt offenbar sogar Geld verdienen wollen. Die Auftraggeber wissen häufig nicht, was mit ihrem Abfall passiert. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass auch diese fahrlässige Form der Umweltverschmutzung ein Verfahren nach sich ziehen kann. Im Extremfall auch ein Strafverfahren, bei dem die eigentlich unbeteiligten Auftraggeber zur Kasse gebeten werden können.