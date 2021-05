Der Waldseilpark Karlsruhe hat wegen der anhaltenden Corona-bedingten Schließung Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht. Der Geschäftsführer des Waldseilparks könne die unterschiedlichen Öffnungsregelungen solcher Freizeitanlagen nicht nachvollziehen, heißt es in einer Mitteilung. So dürften verschiedene Kletterparks in Baden-Württemberg öffnen, weil sie von ihrem zuständigen Ordnungsamt als weitläufige Sportanlage gewertet werden - der Kletterpark in Karlsruhe trotz Hygienekonzepts aber nicht.