Ein Waldbrand auf rund 1.500 Quadratmetern sorgte am Samstagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehren rund um Stutensee (Kreis Karlsruhe). Einsatzkräfte konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers stoppen.

Am Wochenende besteht in ganz Baden-Württemberg erhöhte Waldbrandgefahr - nun gibt es den ersten größeren Einsatz im Land. Laut Feuerwehr entstand am Samstagnachmittag in einem zirka 1.500 Quadratmeter großen Vegetationsgebiet zwischen Stutensee und Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) ein Waldbrand.

Waldbrand bei Stutensee: Weitere Ausbreitung verhindert

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gelände bereits in Flammen, eine große Rauchwolke war weithin sichtbar. Feuerwehren aus der Region und aus Karlsruhe waren vor Ort. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Flächenbrand zu bekämpfen und die weitere Ausbreitung zu stoppen, wie die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag mitteilte.

Risiko Waldbrand - Wie gut sind unsere Feuerwehren vorbereitet? | SWR Doku

Laut Polizei beläuft sich die vom Brand betroffene Fläche nach derzeitigem Stand auf eine Größe von etwa 6.000 bis 7.000 Quadratmetern. Nach vorläufigen Schätzungen entstand ein Schaden von 15.000 bis 20.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ortschaften sind mindestens 400 Meter vom Brandort entfernt, sodass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Aufgrund der hohen Temperaturen und der Trockenheit komme so ein Einsatz nicht überraschend, hieß es von einem Sprecher der Polizei.

Waldbrandgefahr erhöht sich am Sonntag

Währenddessen sagt der der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Sonntag für weite Teile des Landes die zweithöchste der fünf Warnstufen voraus. Am Samstag galt überwiegend die mittlere Stufe 3. Der Waldbrandgefahrenindex berücksichtigt unter anderem die Niederschlagsrate, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchte und -temperatur.

Um Waldbrände zu vermeiden, gibt es einige Regeln zu beachten. So hatte der für den Forst zuständige Minister Peter Hauk (CDU) erst kürzlich darauf hingewiesen, dass Feuermachen und Grillen nur an den offiziell dafür eingerichteten Feuerstellen und Grillplätzen erlaubt sei. "Ein unbeaufsichtigtes Grillfeuer kann verheerende Folgen haben", hieß es. Ferner gelte von März bis Oktober in den baden-württembergischen Wäldern ein generelles Rauchverbot.