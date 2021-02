Mit Wahlformalien kann man schon mal durcheinander kommen. Wenn aber eine 17-Jährige einen Stimmzettel für die Landtagswahl bekommt, dann ist etwas falsch gelaufen. Genau das ist Jasmin Erdem aus Kraichtal passiert.

Die Stadt Kraichtal braucht einen neuen Bürgermeister. Und der wird, wie der Landtag auch, am 14. März gewählt. Ein wichtiger Unterschied bei diesen Wahlen: Bei Bürgermeisterwahlen dürfen schon die 16-Jährigen abstimmen- für die Landtagswahlen gilt: die Wähler müssen volljährig, also mindestens 18 Jahre alt sein. Das weiß die 17-jährige Jasmin Erdem eigentlich auch alles. Trotzdem hat sie sich gefreut, als sie mit ihren Briefwahlunterlagen einen Stimmzettel für die Landtagswahl bekam.

Panne ohne Folgen

Leider vergeblich, denn bei der Stadtverwaltung gab es eine Panne. Zum Glück ohne Folgen, denn was Jasmin Erdem nicht bekam, das war der Wahlschein. Und ohne diesen Wahlschein darf sie auch nicht wählen, sagt Landeswahlleiterin Cornelia Nesch: "An diesem Tag wurden allein in Kraichtal an die 2.000 Wahlbenachrichtigungen versandt."

Jasmin Erdem hat den Vorfall gemeinsam mit ihrer Mutter bei der Stadtverwaltung gemeldet. Dort riet man ihr, die Unterlagen einfach wieder zurück zu senden. Das wollte Jasmin aber nicht. Weil sie ihr Kreuz schon gemacht hatte und das , so sagt die junge Frau. Es gehe doch beim Rathaus niemanden etwas an. Sie will den Stimmzettel deshalb zuhause vernichten. Aber ein bisschen traurig ist sie schon: "Ich finde, dass bei so einer Landtagswahl die Jüngeren durchaus mitbestimmen sollten," findet die 17-Jährige.

"Spätestens am Wahlabend wäre der Fehler entdeckt worden"

Für Landeswahlleiterin Cornelia Nesch ist der Fauxpas aus Kraichtal ein Einzelfall. "Spätestens am Wahlabend wäre der Fehler entdeckt worden", ist sich Nesch sicher. Es könne nichts passieren und das Wahlergebnis sei in keiner Weise gefährdet gewesen, betont die Stuttgarter Landeswahlleiterin.

Und wenn doch nicht?

Bleibt am Ende die Frage: was wäre, wenn doch? Also, wenn Jasmin ihren Briefumschlag abgeschickt hätte und wenn ihre Stimme doch gewertet worden wäre. Cornelia Nesch meint dazu, so ein Fall sei nicht vorgesehen und sie gehe davon aus, das so etwas gar nicht vorkommen könne. Ein Gegenbeispiel ist jedenfalls aus der Region nicht bekannt.