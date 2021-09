800 Briefwähler in Bruchsal ohne Unterlagen

per Mail teilen

Eine Woche vor der Bundestagswahl ist es in Bruchsal zu einer Panne bei der Briefwahl gekommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung haben rund 800 Briefwähler keine Unterlagen erhalten.

Die Anträge wurden ordentlich bearbeitet, an einen Dienstleister weitergegeben und von dort seien die Unterlagen per Post an die Antragsteller gegangen, soweit die Recherchen der Stadt. Allerdings sind die Briefwahlunterlagen nie bei den 800 Antragstellern angekommen.

Stadt auf der Suche nach der Fehlerquelle

Die Stadt forscht nun fieberhaft nach der Fehlerquelle. Unterdessen wurden sämtliche Antragsteller, die bislang leer ausgingen, von der Stadt benachrichtigt. Sie müssen einen neuen Briefwahlantrag stellen und einen Ersatzwahlschein beantragen. In Bruchsal sind eine Woche vor der Wahl über 12.000 Anträge auf Briefwahl eingegangen. Das ist ein neuer Rekord. Mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten hat in Bruchsal demnach Briefwahl beantragt, noch mehr als bei den vergangenen Landtagswahlen.