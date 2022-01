Oberbürgermeisterwahl: Wahlkampfbeginn erwartet

In Baden-Baden beginnt voraussichtlich in diesem Monat der Wahlkampf für die Oberbürgermeisterwahl. Die Wahl selbst findet am 13. März statt.

Bisher hat lediglich die Amtsinhaberin, Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen von der CDU, ihre Bewerbung öffentlich gemacht. Ein weiterer Bewerber habe seine Unterlagen im Rathaus eingereicht. Mehr wurde bisher aber nicht bekannt. Die Grünen haben angekündigt, noch im Januar einen Kandidaten für die OB-Wahl ins Rennen zu schicken. Die Bewerbungsfrist für das Amt des Oberbürgermeisters endet Mitte Februar. Sollte am 13. März bei der Wahl keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, ist ein zweiter Urnengang für den 27. März vorgesehen.