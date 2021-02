per Mail teilen

Der Wahlkampf zur Landtagswahl in Baden-Württemberg steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Auch für die Kandidaten in Karlsruhe ist das Internet zwangsläufig die Hauptbühne für ihr Werben um Stimmen.

Wahlkampf wird durch den direkten Kontakt auf Marktplätzen, an Haustüren und in stickigen Bierzelten lebendig. Kaum etwas davon geht unter Corona-Bedingungen. Katrin Schütz, CDU-Kandidatin im Wahlkreis Karlsruhe-West, versucht trotzdem auf direkte Tuchfühlung zum Wähler zu gehen. Mit Maske und Flyern bewehrt steht sie auf Wochenmärkten und in Fußgängerzonen.

Klassischer Wahlkampf für Ältere

Schütz versucht wenigstens ein Minimum an direktem Kontakt zu ihren potentiellen Wählern zu halten. Besonders zu älteren Menschen, denen oft die Affinität zum Internet fehlt. Überwiegend findet ihr Wahlkampf aber digital statt. Wie andere Kandidatinnen und Kandidaten, sucht Schütz in Video- und Telefonkonferenzen das Gespräch mit dem Wähler. Dazu kommen Posts in sozialen Netzwerken und gestreamte Veranstaltungen mit Parteiprominenz.

Zweifel, ob Botschaften ankommen

Auch wenn es nicht der erste digitale Wahlkampf ist, fühlt er sich für die Bewerber diesmal anders an. Anton Huber, der für die SPD den Wahlkreis Karlsruhe-Ost erobern will, hat seine Zweifel, ob seine Botschaften im Internet wirklich beim Wähler ankommen. Durch Corona-reduzierte Kontakte, fehlt ihm das Feedback der Wähler. Er fühle sich im Wahlkampf wie ein Marathonläufer ohne Publikum.

"Im Internet herrscht derzeit eine seltsame Stille" Patrik Mahlke, Karlsruher FDP-Kandidat

Auch Patrik Mahlke, der FDP-Kandidat für den Wahlkreis Karlsruhe-West empfindet das Ringen um Stimmen für die Landtagswahl als Wahlkampf mit angezogener Handbremse. Es gebe weniger Kommentare in den sozialen Netzwerken, die Menschen seien mit ihren eigenen Sorgen in der Pandemie beschäftigt.

Zumindest für Karlsruher Kandidatinnen und Kandidaten scheint der Wahlkampf somit ein Blindflug im Corona-Nebel. Er wird erst lichten, wenn am 14.März das Ergebnis der Landtagswahl feststeht.