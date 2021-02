In gut drei Wochen ist in Baden-Württemberg Landtagswahl. Diese Wahl wird allerdings anders werden, als man es bisher gewohnt war. Viele Menschen scheuen in Pandemie-Zeiten den direkten Kontakt zu anderen Menschen - daher wird der Briefwahl eine ganz besondere Bedeutung zukommen. Schon jetzt zeichnet sich das enorme Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Briefwahl ab.