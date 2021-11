OB Walter Heiler (SPD) hört im Frühjahr auf

Walter Heiler wird bei den Wahlen zum Oberbürgermeister von Waghäusel am 6. März 2022 nicht mehr antreten. Nach 23 Jahren im Amt habe er sich die Entscheidung nicht leichtgemacht, da er mit Herzblut Kommunalpolitiker sei, schreibt Heiler in einer Pressemitteilung. Der gelernte Jurist ist dann 42 Jahre in der Waghäuseler Kommunalpolitik für die SPD aktiv. Er feiert im März seinen 68. Geburtstag und hätte nach geltendem Recht nochmal kandidieren können, will sich in Zukunft aber um seine Enkel und seinen Lieblingsverein Hamburger SV kümmern.