In Karlsruhe haben am Samstagmittag mehrere tausend Menschen vor der Bundestagswahl für Menschenrechte und gegen Hass demonstriert. Aufgerufen hatte der Verein CSD Karlsruhe.

Auf dem Karlsruher Marktplatz haben am Samstagmittag laut Polizei knapp 5.000 Menschen zu einer demokratischen Wahl eine Woche vor der Bundestagswahl aufgerufen. Veranstalter war der Verein CSD Karlsruhe. Die Demonstrierenden machten mit Plakaten und Bannern insbesondere aufmerksam auf Gleichberechtigung und die Rechte queerer Menschen.

Demo in Karlsruhe ist Teil einer bundesweiten Kampagne

Der CSD-Verein Karlsruhe und queerKAstle e.V. beteiligten sich mit der Aktion an der bundesweiten CSD-Kampagne "Wähl Liebe" zur Bundestagswahl 2025. Sinnbildlich startete die Kundgebung um 11:55 Uhr vor der Stadtkirche. Mit einer Schweigeminute gedachten die Teilnehmer der Opfer der Amokfahrt von München. Neben vielen Regenbogenflaggen waren auch zahlreiche Transparente und Pappschilder gegen die AfD und den Rechtsruck zu sehen.

Zahlreiche Transparente und Schilder richteten sich bei der Demonstration in Karlsruhe gegen die Politik der AfD. SWR

Durch ein Erstarken der rechten Kräfte im Bundestag fürchtet die queere Szene massive Diskriminierung. In Wortbeiträgen wurde unter anderem auf die Situation von Trans-Menschen in den USA seit dem Regierungswechsel hingewiesen. Und dass es nun darum gehe, eine ähnliche Situation in Deutschland zu verhindern. Nach der Kundgebung zogen die Demonstrierenden durch die Karlsruher Innenstadt.

Queere Szene in Karlsruhe vor der Bundestagswahl verunsichert

Zu der Demonstration in Karlsruhe kamen mehr Teilnehmer als vom Veranstalter im Vorfeld erwartet. 1.000 Menschen hatten sie angemeldet, gekommen waren laut Polizei etwa 5.000. Genau dieses Zeichen hatte sich der Verein gewünscht.

Als queere Community in Karlsruhe wollen wir mit der Demonstration ein klares Zeichen für eine positive Zukunftsvision setzen.

Viele queere Menschen in Karlsruhe seien aktuell sehr verunsichert, weil der Ton gegen sie immer rauer werde, sagte Karsten Kremer, der Vorsitzende des Vereins CSD Karlsruhe. Dabei werde niemandem durch die Rechte für queere Menschen etwas weggenommen.

Mit der Demonstration am Samstag wollten die Verantwortlichen insbesondere auf die Rechte queerer Menschen aufmerksam machen. SWR

Mit der Teilnahme an der bundesweiten Kampagne wollte der Verein für Gleichberechtigung, den Schutz queeren Lebens und ein gutes Miteinander auf die Straße gehen und zu einer demokratischen Wahl am 23. Februar aufrufen.