per Mail teilen

In Gernsbach ist am Wochenende ein offensichtlich nicht gesicherter VW-Kleinbus rund 200 Meter einen Abhang hinuntergerollt. Nach Polizeiangaben blieb das Fahrzeug an einem Steilhang hängen und musste mit einem Kran geborgen werden. Außerdem riss der Kleinbus bei seiner herrenlosen Fahrt eine Buche aus dem Boden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf gut 30.000 Euro.