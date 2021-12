Karlsruher Firma will Lithium vom Oberrhein für VW liefern

per Mail teilen

Das Karlsruher Unternehmen Vulcan Energie soll Lithium für den VW-Konzern aus Thermalwasser gewinnen. Was bedeutet der Deal mit dem Automobilkonzern für die geplanten Projekte am Oberrhein?

Volkswagen soll ab 2026 Lithiumhydroxid in Batteriequalität vom Karlsruher Unternehmen Vulcan Energie erhalten. Die Liefervereinbarung habe eine Laufzeit von fünf Jahren, teilten Vulcan Energie und VW mit. Außerdem habe sich der Automobilkonzern das Vorkaufsrecht für zusätzliche Kapazitäten gesichert. Bedingung sei, dass bis dahin auch eine kommerzielle Förderung aufgebaut werden kann.

Vulcan Energie will CO2-neutrales Lithium gewinnen

Lithium-Batterien sind entscheidend für den Bau von Elektro-Fahrzeugen. Bisher wird der Rohstoff meist in Südamerika oder Australien abgebaut.

In Südmamerika gibt es große Lithium-Vorkommen, etwa am größten Salzsee der Welt, dem Salar de Uyuni, im bolivianischen Hochland. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Georg Ismar

Vulcan Energie will das Lithium aus dem Thermalwasser von Geothermieanlagen am Oberrhein CO2-neutral und damit deutlich umweltfreundlicher gewinnen.

"Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Volkswagen Konzern [...], um eine nachhaltige, lokale Lithiumversorgung für den deutschen und europäischen Markt aufzubauen."

Neben VW gehören bereits Renault, der Opel-Mutterkonzern Stellantis und ein Batteriehersteller zu den Kunden.

Weiterer Erfolg nach Kritik durch Leerverkäufer

Der VW-Deal ist ein weiterer Erfolg für das Karlsruher Unternehmen, nachdem es vor einigen Wochen durch den Bericht eines sogenannten Wertpapier-Leerverkäufers in die Kritik geraten war. Leerverkäufer setzen an der Börse auf fallende Kurse von Unternehmen, die sie für überbewertet halten.

Laut mehrerer Medienberichte zog der Autor des Berichts das Vorhaben am Oberrhein in Zweifel, nicht nur wegen des zu erwartenden Widerstands der Bevölkerung gegen die Anlagen, sondern auch wegen angeblich falscher Aussagen zur Wirtschaftlichkeit des Vorhabens. Vulcan Energie wies den Bericht entschieden zurück und erwog, rechtliche Schritte einzuleiten.

Oberrheingraben gilt als bedeutende Lithium-Quelle

Im 300 Kilometer langen und bis zu 40 Kilometer tiefen Oberrheingraben vermuten Experten einen wahren Lithium-Schatz. Vulcan Energie hat nach eigenen Angaben in einer Pilotanlage in der Pfalz bereits Lithium aus Thermalwasser gewonnen. Das Unternehmen sucht weitere mögliche Standorte für Lithium-Gewinnung zwischen Rheinmünster und Kehl. Geplant sei eine kommerzielle Produktion von Lithium ab 2024.

Auch die EnBW und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wollen eine Lithium-Pilotanlage in Betrieb nehmen - an der Geothermie-Anlage in Bruchsal. Dort könnte nach Angaben des Unternehmens jährlich Lithium für etwa 20.000 Auto-Batterien gewonnen werden.