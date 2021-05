per Mail teilen

Der kälteste April seit 40 Jahren und weiter kühle Temperaturen im Mai haben den Spargelbauern in Mittelbaden bislang eine eher durchwachsene Ernte beschert. Nach Angaben des Verbandes der Süddeutschen Spargel-und Erdbeeranbauer (VSSE) bleibt die Erntemenge bisher deutlich hinter der des Vorjahres zurück. Eine eher bescheidene Halbzeitbilanz, das ist die schlechte Nachricht. Ohne Folie gäbe es dieses Jahr wohl fast gar keine Spargel. Und selbst, wenn die Nachttemperaturen jetzt kontinuierlich weiter steigen, eine Spargelschwemme wird es wohl nicht mehr geben. Die gute Nachricht: die Qualität des Spargels wurde von den wenig frühlingshaften Temperaturen nicht beeinträchtigt. Und weil die Gastronomie als Abnehmer dieses Jahr wegen Corona ausfällt, steht am Ende trotzdem genügend Spargel für private Verbraucher zur Verfügung. Die Preise liegen auf Vorjahresniveau. Die Spargelzeit endet offiziell am 24. Juni, das ist der Johannistag.