Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, Andreas Voßkuhle, wird neuer Vorsitzender des Vereins Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V. in Berlin. Ziel des 1993 gegründeten Vereins ist die Stärkung der Demokratie in Deutschland. Anlässlich seines neuen Ehrenamtes erklärte Voßkuhle, es gäbe eine tiefe Krise in Europa und den USA. Demokratie und Rechtstaat ließen sich nur verteidigen, "wenn wir uns auch ihrer Geschichte bewusst sind", so Voßkuhle.