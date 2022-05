Nachdem DAS FEST wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen war, startet heute ab 10 Uhr der Ticketvorverkauf. Das beliebte Familienfest kommt in diesem Jahr vom 21. bis zum 24. Juli wieder zurück. An vier Tagen wird es auf der Bühne in der Günther-Klotz-Anlage wieder zahlreiche nationale und internationale Künstler zu sehen geben. Dazu gehören in diesem Jahr unter anderem Passenger und Jan Delay. Tickets für das Hauptbühnenprogramm kosten 15 Euro pro Tag. Erhältlich sind sie online oder bei Vorverkaufsstellen in der Region. Neben dem Programm auf der Hauptbühne gibt es in der restlichen Günther-Klotz-Anlage auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges kostenloses Programm.