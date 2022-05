Der Karlsruher Verkehrsverbund KVV startet den Vorverkauf für das 9-Euro-Ticket am 22.Mai in seinem Webshop und einen Tag später in den Verkaufsstellen und Kundenzentren.

Das Ticket ist für den Nahverkehr ab dem 1. Juni in ganz Deutschland gültig. Es gilt jeweils vom ersten bis zum letzten des Monats, auch wer es einige Tage später erwirbt, muss neun Euro bezahlen. Und auch für Kinder von sechs bis 14 Jahren gilt dieser Preis. Vorverkauf online und in den Kundenzentren Außer online und an den Vorverkaufsstellen des KVV kann das Ticket auch an den Automaten der Deutschen Bahn, in den DB-Reisezentren und den Reisezentren der anderen Eisenbahnen erworben werden. Es ist auch möglich, ein 9-Euro-Ticket in anderen deutschen Städten außerhalb des KVV-Gebiets zu kaufen. Da es sich um ein bundesweit gültiges Ticket handelt, spielt der Ort, an dem es gekauft wird, keine Rolle. Es kann den gesamten Kalendermonat über bundesweit im Nahverkehr genutzt werden.. Studie zu Sicherheit und ÖPNV trotz Corona veröffentlicht SWR Die Vorbereitungen für den Verkauf sind weitgehend abgeschlossen. Inhaber von Monats- oder Jahreskarten bekommen im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August ebenfalls nur neun Euro im Monat abgebucht. Barzahler müssen sich ihre Rückzahlung persönlich in den Kundenzentren abholen. KVV erhofft sich neue Kunden Derzeit sei man bei den Fahrgastzahlen nur zu 75 Prozent im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten ausgelastet. Bei Bedarf könne man noch mit weiteren Fahrzeugen nachsteuern, so der KVV-Chef und außerdem sind da auch noch sechs Wochen Sommerferien. "Ich erhoffe mir schon neue Kunden und glaube das dies eine gute Werbemaßnahme für den ÖPNV sein wird".