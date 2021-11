Vorverkauf für Schlossfestspiele startet

Am Samstag beginnt der Vorverkauf für die Schlossfestspiele in Ettlingen. In der neuen Spielzeit gibt es zwei Premieren: das Familienstück "Ronja Räubertochter", aber auch die Operntragödie "Carmen". Wegen des großen Erfolgs wird auch die Rockshow "Killerquen" mit Hits der Rockband Queen nochmal ins Programm aufgenommen. Bis zum 24. Dezember gibt es auf alle Tickets einen Preisnachlass von zehn Prozent. Karten können unter anderem in der Stadtinformation oder über die Website www.schlossfestspiele-ettlingen.de gebucht werden.