Hundeauslauffläche in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage geplant

Die Stadt Karlsruhe will eine Wiese in der Günther-Klotz-Anlage als eingezäunte Hundeauslauffläche einrichten. Der Gemeinderat soll am kommenden Dienstag über das Vorhaben entscheiden.

Hunde sollen sich demnächst auf der eingezäunten Wiese in der Günther-Klotz-Anlage bei der Karlsruher Europahalle frei bewegen können. Mit einem entsprechenden Vorschlag befasst sich der zuständige Ausschuss für öffentliche Einrichtungen am Donnerstag. Ausführliche Prüfung bringt positives Ergebnis Die vorgesehene Fläche zwischen Alb und Südtangente wurde laut Stadtverwaltung naturschutzrechtlich geprüft. Dort befinden sich demnach keine geschützten Biotope. Auch das Ufer der Alb bleibe unangetastet. Der geplante Eingriff in die Fläche wäre gering, weil sich die künftige Nutzung nur wenig von der bisherigen Nutzung der Fläche unterscheide. Die geplante Fläche in der Günther-Klotz-Anlage zwischen Alb und Südtangente Pressestelle Stadt Karlsruhe Es bestünden keine Bedenken, deswegen wird die Einzäunung als Hundeauslauffläche empfohlen. Die eingezäunte Wiese sei auch gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen Fläche beim Schloss Gottesaue soll nicht eingezäunt werden Auch eine Fläche beim Schloss Gottesaue in der Oststadt wurde geprüft. Eine Hundeauslauffläche, die sich dort befindet, soll nicht eingezäunt werden, weil Grenzwerte beim Lärmschutz überschritten werden. Die Stadt hatte in den vergangenen Monaten insgesamt 17 bestehende Hundeauslaufflächen sowie sieben weitere Vorschläge dahingehend geprüft, ob eine Umzäunung möglich ist. Zunächst hatte die Stadt in der Hildapromenade in der Weststadt eine eingezäunte Hundefläche eingerichtet. Die Umzäunung musste jedoch nach Beschwerden von Anwohnern wieder beseitigt werden. Der Gemeinderat entscheidet abschließend am kommenden Dienstag über die Einrichtung der umzäunten Auslauffläche für Hunde in der Günther-Klotz-Anlage..