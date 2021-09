Rangeleien bei AfD-Gegendemo

per Mail teilen

Etwa 320 Demonstranten haben am Donnerstagabend in Karlsruhe Durlach gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Beatrix von Storch protestiert. Zu der Aktion hatte das Antifaschistische Aktionsbündnis Karlsruhe aufgerufen. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Ihren Angaben zufolge kam es vereinzelt zu Rangeleien zwischen den Gruppierungen. Zwei Einsatzkräfte seien dabei leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt unter anderem in 15 Fällen wegen Verdachts des Landfriedensbruchs, außerdem wegen eines tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und mehrerer Körperverletzungen.