Vorbereitungen beim Polder Elisabethenwört abgeschlossen

Die Vorbereitungen zum Bau des Rückhalteraums Elisabethenwört bei Dettenheim (Landkreis Karlsruhe), wie Erkundungsbohrungen und Pumpversuche, sind laut Regierungspräsidium Karlsruhe jetzt abgeschlossen. Untersucht wurden unter anderem Grundwasserschwankungen und deren Auswirkungen an Gebäuden. Die Ergebnisse der Bohrungen und Pumpversuche werden gebraucht um zu wissen welche Fördermengen die notwendigen Brunnen leisten müssen. Durch den Bau mehrerer Brunnen soll verhindert werden, dass Gebäude am Rande des Polders, im Hochwasserfall durch aufsteigendes Grundwasser beschädigt werden. Laut Regierungspräsidium könne nun sichergestellt werden, das Schäden an Gebäuden durch eine Veränderung des Grundwasserstandes ausgeschlossen werden können.