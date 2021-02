In Graben-Neudorf beginnen am Montag erste Vorbereitungen für den Bau eines geplanten Erdwärmekraftwerkes. Das Projekt ist in der Region umstritten.

Das Unternehmen Deutsche Erdwärme lässt nach eigenen Angaben zunächst eine zwei Hektar große Fläche Wald roden. Dort soll der Bohrplatz entstehen. Die restliche Fläche des Grundstücks bleibe zunächst unberührt, so das Unternehmen. Die Rodung sei jetzt schon erforderlich, da solche Arbeiten aus Gründen des Naturschutzes nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar stattfinden dürfen. Ein Flächenausgleich durch Aufforstung sei vorgesehen Voraussetzungen für Bohrungen offenbar erfüllt Die Forstbehörde habe grünes Licht für die Rodung gegeben, teilte die Deutsche Erdwärme mit. Eine Prognose des zuständigen Regierungspräsidiums liege vor, dass alle wesentlichen Voraussetzungen für Bohrungen erfüllt seien. Die Genehmigung des Hauptbetriebsplans erwartet das Unternehmen voraussichtlich noch im ersten Quartal dieses Jahres. Dann sei eine weitere Informationsveranstaltung in Graben-Neudorf geplant. Bürgerinitiative kritisiert Geothermie-Pläne Kritik kommt unter anderem von einer Bürgerinitiative in Graben-Neudorf. Sie befürchtet unter anderem künstlich erzeugte Erdbeben und eine Verunreinigung des Grundwassers. Zuletzt war im Elsass ein Geothermie-Projekt gestoppt worden, nachdem es zu mehreren Erdbeben gekommen war. Weitere Projekte in der Region Die Deutsche Erdwärme plant mehrere Geothermie-Anlagen in der Region, unter anderem auch in Waghäusel und Karlsruhe-Neureut. Das Projekt in Graben-Neudorf ist nach Angaben des Unternehmens das am weitesten fortgeschrittenste. Am Oberrheingraben seien die Voraussetzungen für tiefe Erdwärme besonders günstig.