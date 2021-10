per Mail teilen

Auch wenn man es noch nicht so recht wahrhaben will – der Winter steht vor der Tür. Für die Skiliftbetreiber entlang der Schwarzwaldhochstraße verbinden sich damit aber viele Hoffnungen. Der vergangene Winter war zwar schneereich – wegen Corona war aber Skifahren nicht möglich. Nun hofft man eben auf dieses Jahr. Zurzeit laufen die Vorbereitungen an den Skiliften auf Hochtouren.