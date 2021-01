Eine Großbaustelle jagt die nächste in Karlsruhe. Während die Kombilösung mit Auto- und Straßenbahntunnel langsam in die Zielgerade einbiegt, fängt eine weitere gerade erst so richtig an - die Staatstheatersanierung. Zwischen beiden Baustellen hat heute ein Gebäude den Nutzer gewechselt - mit einer symbolischen Schlüsselübergabe. Der sogenannte K-Punkt. Was bisher der Info-Punkt zur Kombilösung war, wird jetzt Anlaufpunkt für die Staatstheatersanierung. Mit den Herausforderungen können sich beide Projekte ja miteinander messen, meint Rebekka Plies