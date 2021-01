Lockdown, Homescooling, auch nach Wochen ist das alles andere als normal. Besonders Kinder leiden unter der Ausnahmesituation: Die Können nicht in die Schule, haben wenig soziale Kontakte, sind oft in der Wohnung quasi eingesperrt. In Bruchsal startete jetzt ein Projekt, das Kindern zumindest in Teilen ein Stück Normalität zurückgeben soll: Ein gutes Mittagessen, mobil nach hause geliefert und zwar von Mitarbeitern der Stadt. Das Mensamobil ist gefragt: Martin Besinger berichtet: