Volocopter weist Kritik an Flugtaxis zurück

Die Empfehlung der Räte zeige, dass man noch viel Aufklärungsarbeit zu den elektrischen Flugtaxis leisten müsse, so eine Sprecherin von Volocopter. Es sei aber noch keine Entscheidung gefallen. Die werde am Ende der französische Verkehrsminister treffen. Das Bruchsaler Unternehmen will kommerzielle Flugtaxis rund um die olympischen Spiele in Paris im kommenden Sommer starten lassen. Im Pariser Stadtrat war das geplante Projekt kritisiert worden, da es nicht umweltfreundlich sei und nur wenige privilegierte Personen davon profitieren würden. Dagegen hält Volocopter seine Flugtaxis für nachhaltig. Das Unternehmen geht davon aus, die für den kommerziellen Betrieb nötige Zulassung noch im kommenden Jahr zu erhalten.