Die Bruchsaler Firma Volocopter wird in Singapur eine erste Flugtaxi-Linie etablieren. Die Stadt hat nun - nach Aussage von Volocopter - nach zwei Jahren enger Zusammenarbeit die Zusage gegeben. Die Firma will ihre Taxis nun innerhalb der nächsten drei Jahre auf einer Route an der Küste vor Singapur fliegen lassen, zuvor müssen allerdings noch mehrere Genehmigungen von Behördenseite eingeholt werden. Singapur wird damit die erste Stadt mit einem regulären elektrischen Flugtaxi werden.