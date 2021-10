Volocopter: Erster öffentlicher Flug von Schwerlastdrohne

Der Bruchsaler Flugtaxi-Hersteller Volocopter hat am Dienstag in Hamburg erstmals eine selbst entwickelte Schwerlastdrohne öffentlich fliegen lassen. Der rund drei Minuten dauernde Testflug erfolgte im Hafengebiet am Rande des internationalen ITS-Mobilitätskongresses. Die mit 18 Rotoren bestückte Drohne ist ausgelegt für den Transport eines Gewichts von bis zu 200 Kilogramm und hat eine Reichweite von 40 Kilometern. Laut Unternehmen ist die Drohne etwa für Lieferungen schwerer Pakete in abgelegene Orte geeignet oder für Transporte von unhandlichen Teilen auf Baustellen. Volocopter will die Schwerlast-Drohnen gemeinsam mit dem Logistikriesen DB Schenker als Teil der Logistikkette etablieren. Die Bahntochter war im vorigen Jahr als Investor bei Volocopter eingestiegen.