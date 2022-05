Volocopter expandiert in Bruchsal

In Karlsruhe hatte man die Idee, in Bruchsal soll sie Wirklichkeit werden. Elektrische Lufttaxis sollen bei Olympia in Paris 2024 am Himmel zu sehen sein. Die Firma Volocopter will diesen Milliarden-Markt aufmischen. Dazu wurden heute in Bruchsal auf dem Verkehrslandeplatz die Zukunftspläne vorgestellt. Der Spatenstich für einen Volocopter-Hangar und weitere Baumaßnahmen sollen Bruchsal zum Zentrum des Volocopter-Erfolgs machen. Jürgen Essig ist für uns vor Ort, was soll in Bruchsal in den nächsten Jahren entstehen?