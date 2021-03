per Mail teilen

Das Bruchsaler Flugtaxi-Unternehmen Volocopter hat weitere 200 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt. Mit dem frischen Geld solle die Zulassung des VoloCity, eines elektrischen Flugtaxis für Städte, beschleunigt werden, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. Bisher war Volocopter mit insgesamt 122 Millionen Euro finanziert. Das vor zehn Jahre gegründete Unternehmen will innerhalb der nächsten zwei Jahren die ersten kommerziellen Flugtaxistrecken einrichten.