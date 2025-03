Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter ist weiter stark gefährdet. Das Unternehmen aus Bruchsal hat angekündigt, sich nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu äußern. Aktuell bleiben aber viele Fragen offen.

Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter kämpft ums Überleben. Am Samstag wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet. Das teilte das Amtsgericht Karlsruhe mit. Es war der nächste erwartbare Schritt, nachdem Volocopter Ende Dezember Insolvenz angemeldet hatte. Das Unternehmen hat angekündigt, sich am Montag äußern zu wollen. Die offizielle Mitteilung verschiebt sich aber immer weiter.

Was bedeutet das für die rund 500 Beschäftigten von Volocopter?

Das ist aktuell schwer zu sagen, weil Volocopter keine Informationen nach außen gibt. Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens verlieren die rund 500 Beschäftigten aber nicht automatisch ihren Job. Sie müssten ordentlich gekündigt werden. Laut Insolvenzordnung muss dabei in der Regel eine Kündigungsfrist von drei Monaten eingehalten werden. Auch wenn Volocopter noch einen Investor finden sollte, ist nicht sicher, ob die Beschäftigten ihren Job behalten können.

Der Insolvenzverwalter hat darüber zu entscheiden, wie es weitergeht mit der Firma.

Wie geht es bei Volocopter in Bruchsal weiter?

Auch hier sind viele Fragen offen. Tobias Wahl wurde zum Insolvenzverwalter berufen und ist "praktisch der Geschäftsführer der Firma", erklärt Julia Ebersbach vom Amtsgericht Karlsruhe. Er muss jetzt dafür sorgen, dass die Gläubiger ihre offenen Forderungen bezahlt bekommen. Gläubiger müssen ihre Forderungen bis zum 11. April beim Insolvenzverwalter anmelden. Tobias Wahl war als vorläufiger Insolvenzverwalter schon seit Dezember für Volocopter tätig.

Wenn sich ein Investor oder eine Investorengruppe für Volocopter findet, kann das Unternehmen saniert werden. Wenn nicht, gehen bei Volocopter endgültig "die Lichter aus", wie es Julia Ebersbach sagt. Vor Ort in Bruchsal wollte keiner der Beschäftigten etwas zu der kritischen Situation sagen. Am Unternehmenssitz in der Nähe des Bahnhofs war am Montagvormittag kaum Betrieb. Offensichtlich hat Volocopter einen Teil seiner Räumlichkeiten aufgegeben. An einer Türe hängt ein Schild mit dem Hinweis: "Wir sind umgezogen".

Der Sitz von Volocopter in Bruchsal, in der Nähe des Bahnhofs. SWR

Wie kam es zu dem Insolvenzverfahren bei dem Flugtaxi-Hersteller?

Die Volocopter GmbH hatte monatelang auf neues Geld von Investoren und Gesellschaftern gehofft. Die Bruchsaler können mit ihrem Flugtaxi noch kein Geld verdienen, weil ihnen unter anderem die Musterzulassung der EASA (Europäische Agentur für Flugsicherheit) fehlt. Weil es bei den Gesprächen mit den Investoren keine Einigung gab, stellte Volocopter am 26. Dezember 2024 beim Amtsgericht Karlsruhe einen Insolvenzantrag.