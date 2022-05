Volocopter baut Hauptstandort in Bruchsal aus

Bruchsal soll Hauptstandort des Flugtaxi-Herstellers Volocopter bleiben. Deshalb investiert das Unternehmen viele Millionen. Los geht's mit einem Testhangar.

Volocopter will in Bruchsal in den kommenden Jahren einen zweistelligen Millionen Betrag in neue Produktionsstätten investieren. Am Dienstag war erster Spatenstich für einen Testhangar. Das Unternehmen hat rund um den Verkehrslandeplatz Grundstücke gekauft und weitere Ausbaumöglichkeiten geschaffen.

"Neben der Produktion und den Flugtests müssen wir auch System- und Komponenten-Tests durchführen, auch hier zum Beispiel im Technologiepark."

Volocopter plant Testlabore und Fertigungshallen

Weitere Testlabore und Fertigungshallen sind in der Bruchsaler Innenstadt auf dem ehemaligen Siemens-Gelände geplant. Mit dem Ausbau der Infrastruktur soll das Ziel erreicht werden, dass bei den Olympischen Spielen in Paris elektrische Flugtaxis von Volocopter am Himmel zu sehen sein werden, als Transportmittel in der Innenstadt.

"Wir erwarten 2024 in Paris, Rom und Singapur den Durchbruch. Und dann wird die Nachfrage nach den Geräten entsprechend groß sein."

Flugtaxis sollen in Bruchsal gebaut werden

Produzieren wolle man diese Flugtaxis dann am liebsten in Bruchsal. Rund um den Flugplatz in Bruchsal werde daher kräftig ausgebaut. Auch nahe der Autobahn A5 auf Karlsdorfer Gemarkung soll eine Produktionsstätte gebaut werden.