Vollversammlung des Weltkirchenrats tagt in Karlsruhe

In Karlsruhe werden Ende August mehr als 4.000 Christen aus über 350 Kirchen weltweit erwartet. Sie kommen zur Vollversammlung des Weltkirchenrats, die erstmals in Deutschland stattfindet.

Für rund 600 Millionen Christen weltweit ist die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) ein wichtiges Treffen. Mehr als 350 verschiedene Mitgliedskirchen weltweit gehören dem Weltkirchenrat an, beispielsweise Orthodoxe oder Lutheraner, aber auch die Evangelische Kirche in Deutschland. Die Katholische Kirche ist kein Mitglied, sie nimmt als Gast teil.

Am Donnerstag wurde eine fünf Meter große weiße Fahne mit dem farbigen Logo des Weltkirchenrats auf dem Turm des Karlsruher Schlosses gehisst: Anlässlich der ÖRK-Vollversammlung, die vom 31. August bis 8. September in Karlsruhe stattfindet. Zu der Veranstaltung unter dem Motto "Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt" werden in der Fächerstadt mehr als 4.000 Christen aus 120 Ländern erwartet.

Themen der Vollversammlung: von Umweltschutz bis Krieg

Während der neuntägigen Vollversammlung werden Entscheidungen getroffen, die die Ausrichtung der Mitgliedskirchen weltweit bestimmen, zum Beispiel beim Thema Umweltschutz oder dem Nahostkonflikt. Die großen Themen, die die Welt bewegen, würden verhandelt, sagte die badische Landesbischöfin Heike Springhart. Dazu gehörten auch der Klimawandel, die Themen Krieg und Frieden sowie Gerechtigkeit und Rassismus.

Sie erwarte auch kritische Auseinandersetzungen, sagte Springhart. Als Beispiel nannte sie den Ukraine-Krieg. Wenn sich in Karlsruhe Menschen aus der russisch-orthodoxen Kirche und Kirchenvertreter aus der Ukraine treffen, müsse Kritik klar benannt werden.

Vielfältiges Begleit- und Begegnungsprogramm

An verschiedenen Orten in der Stadt wird es während der Vollversammlung Programm für Menschen geben, die Lust haben, sich mit gesellschaftspolitischen oder spirituellen Themen auseinander zu setzen. Es gibt beispielsweise Vorträge zu Rassismus, Klimagerechtigkeit oder zu interkulturellem Zusammenleben. Außerdem werden Bibelarbeiten und Gebetstreffen angeboten.

Auch Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Kretschmann werden erwartet

Mehr als 250 öffentlichen Veranstaltungen wird es bei freiem Eintritt geben. Am Eröffnungstag werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet. Bischöfin Springhart wird bei mehreren Talkrunden auf dem Marktplatz mit dem Schauspieler Samuel Koch, dem Modedesigner Harald Glööckler und Klimaaktivisten von Fridays for Future sprechen. Auf dem Karlsruher Marktplatz werden zudem Konzerte geboten, unter anderem mit dem Bundesjazzorchester oder der SWR1 Band.

"Wir wollen für Karlsruhe begeistern und die Karlsruher einladen, mit möglichst vielen der Gäste ins Gespräch zu kommen."

Nur alle acht Jahre findet eine Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen statt, in diesem Jahr zum ersten Mal in Deutschland. Karlsruhe reiht sich damit ein in eine Liste von Städten wie Amsterdam, Vancouver, Nairobi oder Busan. Man wolle ein guter Gastgeber sein, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup und den Namen Karlsruhe zu einem Meilenstein in der Weltgeschichte der Ökumene machen.