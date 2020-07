per Mail teilen

Die A8 ist zwischen Pforzheim-Nord und Ost von Samstagabend bis Sonntagabend voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist der Einbau einer neuen Brücke bei Niefern-Öschelbronn.

Die Vorbereitungen laufen bereits seit Monaten, jetzt müssen die tonnenschweren Stahlträger über der Autobahn auf zwei Widerlager gehoben werden. Deshalb muss die A8 zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost voll gesperrt werden.

Alte Brücke wird durch Neubau ersetzt

Die Stahlträger wiegen bis zu 70 Tonnen und tragen später die neue Brücke. Die alte Brücke wurde 2018 abgerissen. Sie verband Eutingen mit dem Ortsteil Niefern (Enzkreis).

A8-Sperrung dauert längstens bis Sonntagabend

Die Sperrung beginnt am Samstag, 11.7. um 22 Uhr soll spätestens am Sonntag, 12.7. um 20 Uhr beendet sein. Sollten die Bauarbeiten problemlos verlaufen, könne der Verkehr auch schon früher wieder fließen, so das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Der überregionale Verkehr wird über die A81 und A6, der regionale Verkehr über die Bundesstraßen B10 und B294 umgeleitet.

Fertigstellung der Brücke im Spätsommer

Die Brücke soll voraussichtlich im Spätsommer endgültig fertig gestellt werden. Dann muss die Autobahn erneut gesperrt werden, laut dem Karlsruher Regierungspräsidium allerdings nicht so lange.

Vorbereitungen für sechsspurigen A8-Ausbau

2018 wurde bereits die parallel verlaufende Eisenbahnbrücke erneuert. Beide Maßnahmen gehören zu den vorbereitenden Arbeiten für den sechsspurigen Ausbau der A8 im Enztal ab Frühjahr 2021.