Vollsperrung, Brand, Überschlag - Schwere Unfälle auf A5 bei Karlsruhe

Am Sonntag gab es zwei schwere Unfälle auf der A5 bei Karlsruhe. Ein Auto brannte dabei aus, zwei überschlugen sich.

Mehrere Verletzte, hoher Sachschaden und stundenlange Sperrungen auf der Autobahn. In der Nacht auf Sonntag sowie am frühen Sonntagmorgen beschäftigten zwei schwere Unfälle auf der A5 rund um Karlsruhe die Polizei.

A5 bei Malsch: Auto brennt nach Kollision aus

Der erste Unfall ereignete sich gegen 1:15 Uhr auf der A5 bei Malsch Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord. Ein auf der Mittelspur fahrender 25-jähriger Autofahrer geriet mit seinem Wagen laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache auf die rechte Spur und prallte dort gegen einen Lkw.

Das Unfallfahrzeug brannte vollständig aus. Henry Mungenast / EinsatzReport24

Durch die Kollision wurde das Auto auf die linke Spur geschleudert, krachte dort in einen weiteren Wagen und kam am Ende wieder auf der rechten Fahrbahnseite zum Stehen. Dort ging das Auto des Unfallverursachers kurze Zeit später in Flammen auf. Der andere Wagen krachte in die Mittelleitplanke, schleuderte über die Fahrbahn und kam ebenfalls auf der rechten Seite zum Stehen.

Unfall auf A5 - 150.000 Euro Sachschaden

Die Insassen des brennenden Fahrzeugs konnten sich noch selbstständig aus dem Wagen befreien. Insgesamt wurden bei dem Unfall zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Die A5 bei Malsch Richtung Süden musste für die Lösch- und Aufräumarbeiten über fünf Stunden gesperrt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 150.000 Euro.

A5 bei Karlsruhe: Zwei Autos überschlagen sich bei Unfall

Der zweite Unfall ereignete sich kurz nachdem die Sperrung infolge des ersten Unfalls aufgehoben wurde. Zwischen Karlsruhe und Bruchsal Richtung Norden ist laut Polizei ein auf der linken Spur fahrendes Auto mit seinen Rädern kurz auf die Begrünung rund um die Mittelleitplanke gekommen. Dadurch habe der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und krachte in ein anderes Auto.

Durch die starke Kollision haben sich beide Fahrzeuge überschlagen. Tim Müller / EinsatzReport24

Durch die Kollision überschlugen sich beide Fahrzeuge und kamen auf dem Dach zum Stehen. Drei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die A5 Richtung Norden war für die Aufräumarbeiten rund drei Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 50.000 Euro.