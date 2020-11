per Mail teilen

Die Autobahn 8 (Karlsruhe-Stuttgart) wird bei Pforzheim wegen Brückenbauarbeiten am ersten Dezemberwochenende für einige Stunden voll gesperrt. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und -Ost beginnt am Samstag (5.12.) um 22:00 Uhr und soll am Sonntag (6.12.) um 12:00 Uhr enden, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilte. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Arbeiten sind Teil des durchgehenden Ausbaus der A8 auf sechs Fahrstreifen.