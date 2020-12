Die Bisons Bühl spielen am Sontag in der Volleyball-Bundesliga bei den United Volleys Frankfurt. Die Bühler haben in den zurückliegenden drei Spielen nur einmal gewonnen. Zuletzt gab es am Mittwoch eine Niederlage beim Rekord-Meister VfB Friedrichshafen. Die Bisons Bühl stehen derzeit auf dem fünften Tabellenplatz der Volleyball-Bundesliga, Frankfurt ist Neunter.