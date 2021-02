per Mail teilen

In der Volleyball Bundesliga haben die Bühler Bisons ihr Spiel gegen die Powervolleys Düren am vergangenen Wochenende verloren. Die Gastgeber konnten die Partie klar mit 3:0 für sich entscheiden. Die Bühler Bisons stehen in der Tabelle der Herren-Bundesliga derzeit auf dem achten Platz. Sie spielen kommenden Donnerstag gegen Lüneburg.