Die Volleyball Bisons Bühl haben gegen Giesen die erste Niederlage der Saison kassiert. Der Bundesligist verlor in eigener Halle mit 2:3 im Tie-Break, nachdem er bereits mit 2:0 in Führung gegangen war. Vor allem die schwache Angriffsquote war am Ende der Hauptgrund für die Niederlage. Dennoch haben die Bisons Bühl die Tabellenspitzeerobert, weil Berlin in Friedrichshafen glatt mit 0:3 verloren hat. Bereits am kommenden Mittwoch spielen die Bisons erneut diesmal im Pokal gegen Frankfurt in eigener Halle.