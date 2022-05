per Mail teilen

Im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Bruchsal hat es am frühen Donnerstagabend einen Vollbrand gegeben. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt, alle Personen aus dem Haus konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei sperrte das Gebiet großräumig ab. Gegen 18 Uhr war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Eine Rauchwolke war kilometerweit über dem Gebiet zu sehen.