Volkswohnung feiert hundertsten Geburtstag

Die Volkswohnung in Karlsruhe feiert ihr 100-jähriges Jubiläum. In zwei Ausstellungen wird die Geschichte der Wohnungsbaugesellschaft gezeigt: vom Bau der Dammerstock-Siedlung bis hin zu den heutigen Herausforderungen von Klimaneutralität und Bestandserhaltung. Die 100-jährige Geschichte der Volkswohnung kann im Sitz der Wohnungsbaugesellschaft am Ettlinger-Tor-Platz in Karlsruhe nacherlebt werden. Unterstützt wird die Ausstellung zur Firmengeschichte mit Bildern des Fotografen Horst Schlesigers. Er dokumentierte das Stadtgeschehen in Karlsruhe von 1950 bis in die 90er. Im Fokus seiner Bilderausstellung die Nachkriegszeit. Viele bauliche Veränderungen prägten in dieser Zeit das Stadtbild, an denen auch die Volkswohnung beteiligt war. Auch in Zukunft soll die Volkswohnung beim städtischen Wohnungsbau eine große Rolle spielen, zudem will man bis 2040 klimaneutral werden.