Volkswohnung bereitet sich auf Gasverknappung vor

Die Volkswohnung Karlsruhe bereitet sich auf eine Verknappung von Gas in den kommenden Monaten vor. Die städtische Gesellschaft vermietet 13.500 Wohnungen in und um Karlsruhe, ein Viertel davon wird mit Gas beheizt. Weiter steigende Preise sollen so weit wie möglich gedämpft und Mieter geschützt werden, so der Aufsichtsratsvorsitzende der Volkswohnung, Karlsruhes Bau-Bürgermeister Daniel Fluhrer. Man habe langjährige Lieferverträge mit guten Konditionen, könne jedoch nichts ausschließen. Wenn kein Gas mehr ankomme, könne es Härtefälle geben. Er spricht von einer schwierigen Situation. Mittelfristig versucht die Volkswohnung, von Gas und Öl auf Fernwärme umzusteigen. 60 Prozent der Wohnungen werden bereits mit Fernwärme beheizt.