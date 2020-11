In der Region wird mit zahlreichen Veranstaltungen an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft erinnert. Zum Volkstrauertag gibt es allein auf Friedhöfen in Karlsruhe 17 Gedenkfeiern.

Die zentrale Gedenkfeier mit Bürgermeisterin Bettina Lisbach findet am Sonntagvormittag auf dem Karlsruher Hauptfriedhof statt. Sie wird vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mitgetragen. Unmittelbar im Anschluss findet auf dem jüdischen Friedhof eine Gedenkfeier für die annähernd tausend von den Nationalsozialisten in Karlsruhe ermordeten Juden statt. Veranstaltungen auch in Pforzheim, Baden-Baden, Rastatt und Bruchsal Ebenfalls am Vormittag wird Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen in der Gedächtniskapelle auf dem Michaelsberg einen Kranz niederlegen. Unter anderem in Bruchsal, Pforzheim und in Rastatt finden weitere Gedenkfeiern am Volkstrauertag statt. Der Volkstrauertag wurde 1919 vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs vorgeschlagen. 1922 fand die erste Gedenkstunde im Reichstag statt.