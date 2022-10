Zurück zu den Wurzeln - Volksschauspiele Ötigheim stellen Programm für 2023 vor

Die Volksschauspiele Ötigheim haben ihr Programm für kommende Saison vorgestellt: Im Zentrum des Theatersommers 2023 wird die musikalische Räuberpistole "Das Wirtshaus im Spessart" stehen.

"Das Stück 'Das Wirtshaus im Spessart' lässt sich sehr gut auf unserer weitläufigen Bühne umsetzen", so Maximilian Tüg, Geschäftsführender Vorstand der Volksschauspiele Ötigheim (Landkreis Rastatt). Mit dem Stück wolle man an die Musiktheatertradition anknüpfen.

"Nach den schwierigen Jahren der Corona-Pandemie, und der Besinnung auf unser Traditionsstück 'Wilhelm Tell', wollen wir mit dem 'Wirtshaus im Spessart' wieder an die Musiktheatertradition anknüpfen, die genau dieses Werk vor 25 Jahren in Ötigheim begründet hat."

"Der Zauberer von Oz" als Familienstück

Weitere Neuinszenierung des Theatersommers werden das Musical "Der Zauberer von Oz" und die Komödie "Das Haus in Montevideo" sein. Der Vorverkauf für die Saison 2023 soll voraussichtlich Anfang Dezember beginnen. Am 17. Juni wird die Spielzeit auf Deutschlands größter Freilichtbühne eröffnet. Angaben der Volksschauspiele zufolge werden festlichen Konzerte am 21. und 22. Juli die Theaterproduktionen ergänzen.

Durchwachsene Saison 2022

In diesem Jahr konnten die Macher nur auf eine durchwachsene Saison zurückblicken. Die Auslastung bei den Aufführungen lag deutlich unter der in Vor-Corona-Zeiten. Zur Theatervorführung des Stücks "Wilhelm Tell" kamen zwar rund 20.000 Besucherinnen und Besucher, die Freilichtbühne in Ötigheim war aber nur knapp zur Hälfte ausgelastet. Ähnlich war das laut Veranstalter auch bei den anderen Theaterstücken.