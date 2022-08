Durchwachsene Spielzeit-Bilanz der Volksschauspiele Ötigheim

per Mail teilen

Die Volksschauspiele in Ötigheim im Landkreis Rastatt haben ihre Spielzeit beendet. Die Auslastung bei den Aufführungen lag insgesamt deutlich unter der in Vor-Corona-Zeiten.

Zur Theatervorführung des Stücks "Wilhelm Tell" kamen zwar rund 20.000 Besucherinnen und Besucher, die Freilichtbühne in Ötigheim war aber nur knapp zur Hälfte ausgelastet. Ähnlich war das laut Veranstalter auch bei den anderen Theaterstücken. Insgesamt lockten 30 Veranstaltungen von Mitte Juni bis Ende August rund 50.000 Besucher in das Theaterdorf.

"Wir freuen uns, dass wir die aktuelle Saison komplett abspielen und alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden konnten".

Festliche Konzerte waren besser nachgefragt

Besser nachgefragt waren die festlichen Konzerte. Auch die Auftritte von Künstlern wie Beatrice Egli oder Marshall & Alexander lockten viele Fans an. Der Vorstand des Theatervereins Tüg, wertet die Gesamtauslastung deswegen als Erfolg. Mit rund 50.000 Besucherinnen und Besuchern kamen aber weniger Menschen als vor der Corona-Pandemie. Auch die Hitze habe zu weniger Nachfrage bei den Nachmittagsvorstellungen geführt.