Die Volksschauspiele in Ötigheim haben am Montag ein geändertes Programm für das laufende Jahr vorgestellt. Der Spielplan wurde den Pandemie-Bedingungen angepasst. Statt den ursprünglich geplanten Aufführungen von Wilhelm Tell und dem Zauberer von Oz wird es in diesem Jahr zwei Theaterproduktionen und ein Musical geben. Vorgesehen sind: Das Haus in Montevideo, der kleine Horrorladen sowie Max und Moritz. Die bereits geplanten Gastspiele anderer Künstler bleiben nach Auskunft Deutschlands größter Freilichtbühne bestehen. So sind im Sommer Auftritte unter anderem von Beatrice Egli, Marshall und Alexander sowie Peter Kraus geplant. Für die Veranstaltungen gelten hohe Hygiene-Standards bei deutlich reduziertem Publikum.