Die Volksbank Karlsruhe und die Volksbank Baden-Baden Rastatt werden fusionieren. Das ist das Ergebnis von Abstimmungen in den Vertreterversammlungen der beiden Banken. Anfang der Woche gaben die Vertreter der Volksbank Baden-Baden Rastatt grünes Licht. Am Dienstag stimmte auch das Karlsruher Gremium zu. Auf diese Weise sollen in den Banken Kräfte gebündelt werden. Zum ersten Juli wird mit der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden die drittgrößte Volksbank Baden-Württembergs mit insgesamt rund 800 Mitarbeitern entstehen. Fusionsbedingte Kündigungen soll es nach Angaben der Bank nicht geben. Die neue Großbank verfügt über eine Bilanzsumme von rund 6,4 Milliarden Euro und betreut rund 200.000 Kunden.