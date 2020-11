Die Volksbank Karlsruhe und die Spar- und Kreditbank Hardt in Eggenstein-Leopoldshafen sind nun auch technisch fusioniert. Am Wochenende wurden auch die IT-Systeme beider Häuser zusammengeführt. Damit können Kunden der Volksbank Karlsruhe ihre Bankgeschäfte auch im neuen "Regionalmarkt Hardt" mit Filialen in Eggenstein und Leopoldshafen sowie in Linkenheim erledigen. Kunden der SKB Hardt stehen alle Dienstleistungen der Volksbank Karlsruhe zur Verfügung. Insgesamt zähle die Volksbank Karlsruhe jetzt 19 Filialen, teilte das Unternehmen mit.