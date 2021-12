Aufnahmestopp für Vogelauffangstation Fingermann - Betreiber hört auf

Das Rastatter Landratsamt hat einen siebenmonatigen Aufnahmestopp für die Wildvogelauffangstation Fingermann in Rastatt verhängt. Der Betreiber Pierre Fingermann teilte mit, dass er aufhören wolle.

Nachdem der Landkreis Rastatt das Aufnahmeverbot für die Wildvogelauffangstation Fingermann verhängt hatte, kündigte der Betreiber Pierre Fingermann an, mit sofortiger Wirkung aufzuhören. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Fingermann hoffe, dass sein Enkel die Auffangstation weiterführen könne, heißt es.

Zuvor entschied der Landkreis Rastatt, dass die Vogelauffangstation Fingermann sieben Monate lang keine neuen Tiere aufnehme dürfe. Bereits aufgenommene Tiere können aber noch weiter versorgt werden. Grund seien Mängel bei Hygiene und Tierschutz. Würden die Mängel abgestellt, könnten die Betreiber ihre Arbeit wieder aufnehmen, so das Landratsamt. Bis dahin können verletzte Tiere beim Wildtierbeauftragten des Landkreises Rastatt gemeldet werden.

Auffälligkeiten bei Kontrollen des Veterinäramts

Wie Gerald Geiser vom Rastatter Amt für Veterinärwesen sagte, sei bei Kontrollen in der Wildvogelauffangstation unter anderem eine nicht artgerechte Fütterung von Greifvögeln festgestellt worden. Außerdem verfüge die Station nicht über ein schlüssiges Hygienekonzept. Pierre Fingermann, der sich seit Jahrzehnten um Vögel in Not kümmert, wollte sich gegenüber dem SWR nicht äußern. Verstößt Fingermann gegen die Auflagen, droht ihm ein Zwangsgeld in Höhe von 100 bis 200 Euro.

Kevin Fingermann von der Wildvogelauffangstation Fingermann hält einen Mäusebussard. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

Hilfe aus der Bevölkerung

Der Streit zwischen dem Landkreis und der Vogelstation Fingermann schwelt seit etlichen Monaten. Die Station wird von Pierre Fingermann und seinem Enkel Kevin betrieben. Inzwischen hat sich mit Unterstützung von Naturschutzverbänden ein Verein gegründet, der die Station wieder fit machen will.

Das Landratsamt hat bei der Umgestaltung der Station Unterstützung angeboten. Grundsätzlich findet die Behörde die Station gut. Pierre Fingermann hat wegen seines Engagements für Wildtiere neulich das Bundesverdienstkreuz erhalten.