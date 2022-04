per Mail teilen

Nach dem Falschfahrerunfall auf der A8 bei Pforzheim Ende September, ist eine weitere Person an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Ein Falschfahrer ist am 26. September, am Tag der Bundestagswahl, von einem Parkplatz auf die A8 aufgefahren und ist dabei mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Der Fahrer selbst und zwei weitere Personen kamen dabei ums Leben. Der Falschfahrer hatte zum Unfallzeitpunkt mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.